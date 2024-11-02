Adıyaman’ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde Ahmet K. yönetimindeki 02 AAU 467 plakalı otomobil ile Bengü Y. idaresindeki 02 AY 978 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kaza araçlardan birinde bulunan Oruç B. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.