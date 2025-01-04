Batman’ın Beşiri ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde yapılan amada 7.62 mm çapında 1 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği ve muhattı ele geçirildi.

Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Beşiri Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin 03.01.2025 tarihinde ortak yürüttüğü faaliyet neticesinde Beşiri ilçesinde bir şahsın ikametinde yapılan aramada, bir adet 7.62 mm çapındaki kaleşnikof piyade tüfeği, bir adet şarjör, 43 adet 7,62 mm çapındaki dolu mermi ele geçirilmiştir. Operasyonda göz altına alınan bir şüphelinin adli işlemleri devam ediyor” denildi.