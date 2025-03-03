Beşiktaş’ta polis ve zabıta ekiplerince eğlence mekanı ve kafelerin valelerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde yol ve kaldırımlarda yayaların güvenliğini tehdit eden ve görüntü kirliliği oluşturan birçok duba ve çadır toplandı. Belgesiz çalışan 7 valeye ise 6 bin 498 lira ceza kesildi.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekiplerince Arnavutköy’de araçların trafik kurallarına aykırı şekilde parklanma yaparak trafik akışının engellendiği tespit edilmesi üzerine vale denetimi gerçekleştirildi. Eğlence mekanı ve kafelerin valelerine yönelik denetim düzenlenirken, yol ve kaldırımlarda yayaların güvenliğini tehdit eden ve görüntü kirliliği oluşturan dubalar ve saksılar kaldırıldı. Mekanların önündeki vale çadırları da toplanarak kamyonete yüklendi. Eczane önündeki dubalar içeri alınırken, korsan otoparkçılıkla ilgili bir araziye ait "otopark" yazısı da kaldırıldı. Öte yandan, değnekçilik yapan ve trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunan kişiler hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

Vale belgesi olmayan 7 kişiye 6 bin 498 lira ceza

Denetimde, vale yeterlilik belgesi olmayan Batuhan S. (21), Samet S. (28), Ramazan K. (24), Mustafa K. (30), Ali L. (64), Fatih G. (32) ve Macit Mete K.’ye (31) toplamda 6 bin 498 lira idari para cezası uygulandı. Macit Mete K.’nın 3, Batuhan S.’nin ise 1 suç kaydı olduğu belirlendi.