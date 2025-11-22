Beşiktaş Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Dünden Bugüne Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Paneli’ düzenlendi.

Beşiktaş Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenlenecek. Etkinliklerin ilki olan "Dünden Bugüne Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Paneli’ Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Panelde, Gerçek Eşitlik Nerede Derneği (GENDER) Danışma Kurulu Üyesi ve Avukatlar Vakfı Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu konuşmacı olarak yer aldı. Panele, çok sayıda kadın yoğun ilgi gösterdi. Panelde kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin her yerde devam etmesi gerektiğine dikkat çekildi. Etkinlik, katılımcıların Beşiktaş Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan "Kadına Yönelik Şiddet" heykeli önünde fotoğraf çektirilmesi ve heykel önünde karanfil bırakılmasıyla son buldu. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele etkinlikleri 25 Kasım Pazartesi günü 18.30’da Levent Meydanı’nda gerçekleştirilecek "Nöbetteyiz" eylemiyle ile devam edecek. Etkinlikte hayatını kaybeden kadınlar anılacak, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla erkekler tarafından sembolik bir nöbet tutulacak.

"Bizler Beşiktaş’ta her bir kadına yalnız değilsin demeye ve hep birlikte güç vermeye devam edeceğiz"

Panelin açılış konuşmasını yapan Beşiktaş Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetler Müdürü Serpil Özden Korkmaz, "Bugün sadece bir panel için değil, toplumsal bir yaraya dikkat çekmek için, çözüm üretmek ve dayanışmayı büyütmek için bir aradayız. Şiddete karşı mücadelede susmuyoruz. Kadına yönelik şiddet yalnızca bireysel bir mesele değil sosyal, kültürel ve sistemsel bir sorundur. Bizler Beşiktaş’ta her bir kadına yalnız değilsin demeye ve hep birlikte güç vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kadın haklarına yönelik mücadelenin geçmişi hakkında bilgi veren Avukat Nazan Moroğlu, "Kadına yönelik şiddet ilk defa bütün dünyada 1992 yılında telaffuz edildi. Kadına yönelik şiddet ister eğitimli olun ister olmasın, ister varlıklı bir ailede olsun ya da yoksul bir ailede olsun, genç olsun yaşlı olun, hiçbir ayrım gözetilmeksizin hemen hemen her toplumda, her ülkede toplumun en az yüzde 40’nı mağdur ediyor. İşte bu da kadına yönelik şiddet olarak adlandırılıyor. Kadının zarar görmesine, acı çekmesine yol açıyor. Onurunu zedeliyor, kendini birey olarak hissettirmiyor, kadın temel hak ve özgürlüklerini kullanamıyor" dedi.