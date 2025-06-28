Beşiktaş, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas çalışması ve 5’e 2 top kapmayla başlayan idman, dar alanda oynanan toplu oyunlarla tamamlandı.

Futbol Akademi sporcularından Poyraz Gelen ile Adnan Karahisar da antrenmanda yer aldı.

Öte yandan izinli olan futbolcular; Rafa Silva 2 Temmuz’da, Ciro Immobile 1 Temmuz’da, Demir Ege Tıknaz ise 30 Haziran’da takıma dahil olacak.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına, yarın saat 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İHA