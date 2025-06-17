Beşiktaş Belediyesi, Ortaköy’de özgün ve çağdaş bir konseptle tasarlanan Kethüda Kafe’yi vatandaşların hizmetine sundu. Glutensiz içeriklere sahip ürün alternatiflerinin de sunulduğu, çevresel duyarlılıkla tasarlanmış mekânda ziyaretçiler, tarihi bir atmosfer eşliğinde keyifli bir yeme içme deneyimi yaşayabilecek.

Beşiktaş Belediyesi, Ortaköy’de yer alan Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı içerisinde, yapının tarihi dokusuna sadık kalınarak ve sürdürülebilir malzemelerle hayata geçirdiği Kethüda Kafe’yi hizmete açtı. Ortaköy’deki bu yeni sosyal yaşam alanı zengin menüsünde klasik lezzetlerin yanı sıra, glutensiz ve katkısız ürün seçenekleriyle farklı beslenme tercihlerine hitap ediyor.

"Beşiktaş’ın kalbinde yepyeni bir buluşma noktası"

Kafenin açılışı, Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman tarafından duyuruldu. Şişman açıklamasında, "Beşiktaş’ın kalbinde yepyeni bir buluşma noktası: Kethüda Kafe. Asırlık taşların arasında, tarihle iç içe bir atmosfer sunan bu özel mekanı komşularımızın hizmetine açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Beşiktaş’ımıza hayırlı olsun" dedi.