DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Beyağaç ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye işbirliğinde düzenlenen 3. Geleneksel Satranç Turnuvası ödül töreniyle sona erdi.

Beyağaç Kaymakamlığı ve Beyağaç Belediye Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen Beyağaç 3. Geleneksel Satranç Turnuvası, Beyağaç Belediyesi Mehmet Yüksel Salonunda geniş bir katılımla gerçekleştirildi. İlçe Kaymakamı Habib Güneyli ve Belediye Başkanı Sezayi Pütün’ün birlikte yaptığı ilk hamleyle başlayan Beyağaç Satranç Turnuvası, 2 gün boyunca çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Farklı yaş grupları ve kategorilerde gerçekleştirilen Beyağaç Belediyesi 3. Geleneksel Satranç Turnuvası, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Belediye Başkan Vekili Hüseyin Orhan, dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim ederek sevinçlerine ortak oldu. Turnuvada katkı sağlayanlara ve sporculara teşekkür eden Orhan, "Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.