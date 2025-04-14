BESAŞ Fabrika Satış Mağazalarının ilk gününden itibaren büyük ilgi gördüğünü ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Üzerinde çalışıyoruz. Bursa’nın ürettiği ürünlerle BESAŞ Tanzim Mağazaları oluşturacağız. Hem vatandaşımıza hem de üreticimize destek olacağız" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların uygun fiyatlı ve güvenilir gıdaya daha kolay ulaşabilmesi hedefiyle Mudanya, Gemlik ve Orhangazi’de hizmete açtığı BESAŞ Fabrika Satış Mağazası, büyük ilgi görmeye devam ediyor. Türkiye’nin en büyük ekmek fabrikalarından birisine sahip olan BESAŞ aracılığıyla Bursa’daki tüm vatandaşlara ulaşabilmek ve kaliteli ürünlerini uygun fiyata sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bursa’da 500’den fazla bayi ile hizmet veren BESAŞ, unlu mamullerin yanında süt ve et ürünlerine de vatandaşın güvenle ulaşmasını sağlıyor. Bursa’da Vatan Mahallesi Kent Lokantası açılışında vatandaşlarla bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursalı vatandaşlara müjdeyi verdi. BESAŞ’ın adını da değiştirebileceklerini belirten Başkan Bozbey, "Onun üzerinde çalışıyoruz. BESAŞ Tanzim Mağazaları gibi mağazalara dönüştürmeyi hedefliyoruz. Üreticiden aldığımız, Bursalının ürettiği, kadın kooperatiflerinin ürettiği o değerleri Bursalılarla buluşturacağız. Ekonomik fiyatlarla, hem tüketiciye katkı sağlamış olacağız. Hem de üreticiye katkı sağlayacağız ki, herkes tarlasını ekecek biçecek. O ürününün de satışını bizler aracılığı ile yapacaktır. Bunları yaparken, esnafımızı koruyarak yapacağız" dedi.

Başkan Bozbey, fabrika satış mağazaları açılışında yaptığı konuşmada da şunları söylemişti:

"Göreve geldikten sonra BESAŞ’ı yavaş yavaş tanzim satış mağazalarına dönüştürmeye, içerisindeki ürünleri çoğaltmaya başladık. Bu ürünler içerisinde kendi ürettiklerimize ve kooperatiflerimizin ürettiklerine öncelik verdik. Dağ yöresindeki tesislerimizde ürettiğimiz peyniri, sütü, yoğurdu, ayranı halkımızla buluşturuyoruz. Hem üreticilerimize destek oluyoruz hem de tüketiciye sağlıklı, ekonomik ve kaliteli ürünü sunuyoruz. Bursalı üreticilerden aldığımız et ürünlerine de raflarda yer verdik. Bursa’nın ürünleri öncelikli olmak üzere ürün çeşitliliğini artıracağız. Gemlik zeytini, Gedelek turşusu gibi ürünleri mağazalarımızla bulacaksınız. Karakılçık gibi buğday tohumlarını dağ yöremizde ücretsiz dağıtıyor ve ekimini sağlıyoruz. Alım garantisi veriyoruz. Bursalılara sağlıklı ekmek olarak ulaştırıyoruz. Amacımız halkımızın sağlıklı bireyler olarak yaşam sürmesini sağlamaktır. Önümüzdeki yıllarda Bursa çok önemli bir markasını, vatandaşlarımızın sahip çıkması sayesinde kazanmış olacak."