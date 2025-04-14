İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen ’Kapsayıcı Eğitim Öğrenme Ortamları (Fiziki ve Psiko-sosyal) Kursu’ okul yöneticilerinin katılımıyla başladı.

Eğitimde eşitlik, farklılıklara saygı ve katılımcılık ilkeleri çerçevesinde hazırlanan programda, öğrencilerin öğrenme süreçlerine tam ve etkin katılımını sağlayacak kapsayıcı eğitim yaklaşımları ele alınıyor. Programın açılış konuşmasını yapan İl Millî Eğitim Müdürü Yasin Gülşen; kapsayıcı eğitimin önemine değinerek katılımcılara başarılar diledi. Ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek, kapsayıcı eğitim anlayışının teorik temellerine ilişkin sunum gerçekleştirdi. Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Sultan Selen Kula tarafından yürütülen uygulamalı oturumlarda ise kapsayıcı liderlik, kriz yönetimi, empati, çatışma çözümü ve demokratik okul kültürü gibi konular işlendi.

Okul yöneticilerinin mesleki yetkinliklerini artırmayı ve kapsayıcı okul kültürü oluşturmayı amaçlayan programa katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür edildi.