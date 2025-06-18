Karabük Berberler ve Kuaförler Odası, Yücel Huzurevi’nde kalan yaşlı bireyler için ücretsiz kişisel bakım hizmeti sundu. Gönüllü kuaför ve berberlerin katıldığı etkinlikte, saç kesimi, sakal tıraşı ve tırnak bakımı yapıldı.

Karabük’te gönüllü kuaför ve berberler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Yücel Huzurevi’nde kalan yaşlı bireylerin saç kesimi ve kişisel bakım ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşıladı. Sosyal sorumluluk kapsamında düzenlenen etkinlikte, Karabük Berberler ve Kuaförler Odası’na bağlı üyeler tarafından yaşlılara saç kesimi, sakal tıraşı ve tırnak bakımı gibi hizmetler sunuldu.

Etkinliğe katılan gönüllü berber ve kuaförler, huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenerek hem fiziksel hem de moral destek sağladı. Görevli kuaförler, yaşlı bireylerin saç ve sakal bakımlarını titizlikle gerçekleştirirken, yüzlerinde tebessüm bırakmayı da ihmal etmedi.

Huzurevi sakinleri ise yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen kuaför ve berberlere teşekkür etti.

Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erol Işık, etkinliğe dair yaptığı açıklamada, "Yaşlılarımız toplumumuzun baş tacıdır. Onların mutlu olması, bizleri de mutlu eder. Bu anlamlı etkinlikte gönüllü olarak görev alan, bizleri yalnız bırakmayan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu tür sosyal sorumluluk projelerini sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.