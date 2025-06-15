Erzurum’da belediyelerin açtığı kültürel ve sanatsal kurslara vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Spor Daire Başkanlığı’nın yanı sıra Palandöken Belediyesi’nin Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi’nde yürüttüğü kurslar, şehrin kültürel mirasını yaşatmaya devam ediyor.

Yıllardır Erzurum’un kültür damarlarını canlı tutan bu kurslar, özellikle gençlerin ilgisini çekiyor. Usta sanatçı Mehmet Çalmaşır’ın yönetimindeki halk müziği korosu başta olmak üzere halk oyunları, tiyatro ve bağlama kursları yoğun katılımla sürdürülüyor. Palandöken Belediyesi bünyesindeki Türk Müziği Korosu da çalışmalarına devam ederken, çeşitli alanlardaki kurslara katılan gençler hem geleneksel Erzurum barlarını öğreniyor, hem bağlama çalıyor hem de tiyatro sahnesine hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, Erzurum’un bir kültür şehri olduğunu vurgulayarak, "Kadim şehrin kültürüne sahip çıkmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Başkanımız Mehmet Sekmen’in de özellikle gençlerin sosyal faaliyetlere katılması noktasında ciddi bir hassasiyeti ve desteği var" dedi.

Engin, ESMEK (Erzurum Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları) binalarında da birçok dalda kursların devam ettiğini belirtti. Erzurum barları, bağlama ve tiyatro kurslarına ilginin giderek arttığını ifade eden Engin, kültürel çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.