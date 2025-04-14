Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kamuya ait alanlara izinsiz olarak yerleştirilen ve görüntü kirliliğine yol açan levha, tabela, afiş, pankart, ilan, reklam afişlerine yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Kent estetiğini korumak ve kamuya açık alanların düzenini sağlamak üzere yapılan denetimlerde çevre ve görüntü kirliliğine neden olan unsurlara ilişkin ilgili firma sahipleri de uyarıldı. Zabıta ekipleri ayrıca işletmeler tarafından sokak ve caddelere yerleştirilen duba, tabela, afiş ve totemler konusunda da işletmeleri uyararak malzemelerin kaldırılmasını sağladı. Denetimlerde vatandaşlara sadece uyarı yapılırken herhangi bir cezai işlem uygulanmadı. Uyarılara rağmen kurallara uymayan işletmelere ise cezai işlem uygulanacağı belirtildi.