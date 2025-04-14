Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, programları kapsamında hafta sonunu kırsal mahallelerde geçirdi. Kotan ilk olarak Çakırlar Mahallesi’nde bulunan kıraathanede vatandaşlarla buluştu. Ardından ise Kuruçay Mahalle Muhtarı Seçkin Kandemir’in düzenlediği mevlide katıldı. Kotan ziyaretler sırasında vatandaşların sorun ve taleplerini tek tek not etti.

Göreve geldiği ilk günden bu yana Konyaaltı’nın yalnızca merkez mahallelerinden ibaret olmadığını, merkeze verdikleri önem kadar kırsal bölgeye de büyük önem verdiklerini vurgulayan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, hafta sonu programları kapsamında kırsal mahallelerde bulunan vatandaşlarla buluştu. İlk olarak Çakırlar Mahallesi’nde bulunan bir kıraathaneyi ziyaret eden ve yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Kotan, kıraathanede bulunan vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Buradaki vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Kotan, sonrasında ise Kuruçay Mahalle Muhtarı Seçkin Kandemir’in düzenlediği mevlide katıldı. Başkan Kotan’ın ziyaretlerine, çevre mahallelerin muhtarları da eşlik etti.

"İlçemizi sizlerle birlikte yönetiyoruz"

Ziyaretleri sırasında sık sık vatandaşlarla sohbet eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Sizlerle sık sık buluşmaya ve taleplerinizi direkt olarak sizlerden dinlemeyi sürdüreceğiz. Yoğun ilginiz ve samimiyetiniz için teşekkür ederim. İlçemizi birlikte yönetmekten mutluluk duyuyorum" dedi. Yerel seçimlerin üzerinden bir yıl geçtiğini ve bu süre içerisinde gerçekleştirdiği ve bundan sonraki süreçte yapmayı planladığı projeleri de aktaran Kotan, "Göreve gelmeden önce ne söylediysek onu yapmaya çalışıyoruz. Katılımcı belediyecilik anlayışını ilke edindik. Desteklerinizden güç alarak önümüze çıkan tüm engelleri aşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İyi ki varsınız" diye konuştu.