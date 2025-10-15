Erzincan Belediyesinde farkındalık ve bilgilendirme eğitimi programı gerçekleşti.

Günümüzün en önemli toplumsal sorunlarından biri haline gelen davranışsal bağımlılıklar (teknoloji bağımlılığı, kumar bağımlılığı, oyun bağımlılığı ve beslenme düzensizlikleri vb.) konusunda, belediye personellerine yönelik farkındalık ve bilgilendirme eğitimi programı düzenlendi.

Eğitim kapsamında davranışsal bağımlılıkların birey ve toplum üzerindeki etkileri, erken fark etme yöntemleri ve sağlıklı baş etme yolları detaylı şekilde ele alındı. Eğitim İl Sağlık Müdürlüğü personellerinden Ceylan Çelebi tarafından verildi.