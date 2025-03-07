Bayırköy Belde Belediye Mart Ayı Olağan Toplantısı’nda tek gündem görüşüldü.

Bayırköy Belediye Başkanlığı toplantı salonunda Başkanı Aykut Dilsiz’in başkanlığında düzenlenen Mart Ayı Olağan Toplantısı’nda tek gündem görüşüldü. Başkan Aykut Dilsiz, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Alınan kararların beldemize hayırlı olmasını diliyorum. Belediye Meclisimiz, yerel yönetim süreçlerinde şeffaflık ve katılımcılığı esas alarak çalışmalarına devam edecektir. Meclis üyeleri, gündem maddesi üzerine yaptıkları değerlendirmelerin ardından kararlarını oy birliği ile alarak, Bayırköy’ün geleceği adına önemli adımlar attı" dedi.