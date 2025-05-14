İzmir'de Efes Selçuk Belediyesi emekçilerine yönelik, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu’nda “Kadına Yönelik Şiddet ve Erken Yaşta ile Zorla Evliliklerle Mücadele Farkındalık Semineri” düzenlendi.İZMİR (İGFA) - İzmir Tire Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Sibel Yılmaz tarafından verilen seminerde; şiddet türleri ve alt başlıkları, şiddetin kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkileri ile şiddete uğrayan kadınların başvurabileceği mekanizmalar hakkında bilgi verildi.

Kadına yönelik şiddetin tanımı hakkında bilgi veren Sibel Yılmaz, “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da; kadınlara yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, cinsiyete dayalı bir ayrımcılıkla kadının insan hakları ihlaline yol açan ve bu kanunda şiddet olarak tanımlanan her türlü tutum ve davranış, kadına yönelik şiddet olarak kabul edilmektedir” dedi.

Kadına yönelik şiddetin; fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddet, ısrarlı takip ve siber şiddet gibi başlıklar altında incelendiğini belirten Sibel Yılmaz, özellikle ısrarlı takibe dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bir kadının eşi ya da birlikte olduğu kişi tarafından yoğun biçimde izlenmesi, takip edilmesi; davet edilmeden evine, okuluna, iş yerine ya da bulunduğu çevreye gelinmesi; sürekli mesaj ya da çiçek gönderilmesi, birileri vasıtasıyla mesaj atılması; iletişim kurmaya çalışılması, ısrarlı takiptir. Özellikle çiçek göndermek romantik bir davranış gibi değerlendirilebiliyor. Ancak farkında olmadan, romantizm adı altında kadınlar ısrarlı takibe maruz kalabiliyor.”

Şiddetin kadınlar üzerindeki etkilerine değinen Sibel Yılmaz, psikolojik etkileri şu şekilde sıraladı: "Başarısızlık, suçluluk hissi, yalnızlık, utanma, değersizlik hissi, istismarı önemsememe, harekette bulunmada yetersizlik, yeme bozuklukları ve madde bağımlılığı"

Yılmaz ayrıca, şiddete maruz kalan kadınların üretkenliğinin de azaldığını ifade etti.

Seminerde ayrıca, şiddete maruz kalan kadınların başvurabileceği kurumlar olarak; Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri, ALO 183 İletişim Merkezi, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Aile Mahkemeleri, polis merkezleri, jandarma karakolları ve hastaneler belirtildi.

Seminere katılan Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, kadına yönelik şiddete karşı alınacak önlemler doğrultusunda önemli bilgiler aktaran Sibel Yılmaz’a teşekkür etti.