AK Parti Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Çayan Çiçek, STK temsilcilerini makamlarında ziyaret ederek, bölgenin sorun ve sıkıntılarını görüştüler.

Belediye başkanları ilçede yaşanan mevcut sıkıntıları çözüme kavuşturmak için STK temsilcilerini yerinde ziyaret ettiler. Başkan Büyüksu ve Başkan Çiçek ilk olarak Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, ardından Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selami Durna, Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen ve Yüksekova Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Sabahattin Kepenek ile bir araya geldiler.

Belediye Başkanları, bir araya geldikleri STK temsilcileriyle ilçenin mevcut sıkıntı ve sorunlarını çözüme kavuşturmak için görüştüler.

“Yüksekova hepimiz için önemlidir”

Başkan Büyüksu ile Başkan Çayan, “Yüksekova’nın STK temsilcilerini ziyaret ettik. Bölgemizin kalkınması için görüşmeler yaptık. Her görüşmenin güzel geçtiğini de belirtebiliriz. İnşallah memleketimiz için bizler de ortak bir çalışmayla güzel hizmetler sağlayacağız” dediler.