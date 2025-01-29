Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Gaziantep’te önemli isimlerle bir araya gelerek şehrin geleceğine dair önemli adımlar atmayı sürdürüyor.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu ile birlikte ilk olarak Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım’ı ziyaret etti. Görüşmelerde şehri daha ileriye taşımak için yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapıldı. Başkan Doğan’ın ziyaretinin bir diğer adresi ise Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığı oldu. Burada, kısa bir süre önce acı bir kayıp yaşayan MHP Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik’e taziye ziyaretinde bulunan Doğan, başsağlığı dileklerini ileterek Bozgeyik ailesine destek verdi.

Sonrasında Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı İsmet Özcan ile bir araya gelen Doğan, esnafın sorunları ve şehre katkı sağlayacak projeler üzerine görüşmelerde bulundu. Ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Gaziantep İl Müdürü Umut Zeybek’i de ziyaret eden Belediye Başkanı Ali Doğan, sosyal hizmetler alanındaki güncel çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Başkan Ali Doğan’ın gerçekleştirdiği bu ziyaretler, şehrin gelişimi ve birlikte çalışma kültürünün güçlenmesi adına büyük önem taşıyor.