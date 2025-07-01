Hani ilçesinde muhtarlarla bir araya gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak, köylerde anız yakılmasına karşı muhtarlardan duyarlılık beklediklerini belirtti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetimde katılımcılığı esas alan anlayışı doğrultusunda muhtar buluşmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Başkanı Serra Bucak, Hani Belediyesi Konferans Salonu’nda ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Başkan Bucak, ilçede son günlerde çıkan yangınlara dikkat çekerek, yangınların önemli bir sorun haline geldiğini vurguladı. Yangınlarla mücadelede muhtarların sorumluluğunun büyük olduğunu ifade eden Başkan Bucak, "Köylerde anız yakanları ve tarla sahiplerini uyarmak gerekiyor. Bu konuda siz değerli muhtarlarımızdan duyarlılık bekliyoruz" dedi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığının güçlendirildiğini dile getiren Başkan Bucak, bu kapsamda 75 yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. Bucak, "Eksik ekipmanları tespit ediyoruz. 20 adet arazöz satın aldık. Anız mevsimine hazırlık yapmıştık ancak yeterli olmuyor. Aynı anda 7 farklı noktada yangın çıkabiliyor. Personelimiz yetmiyor. Ayrıca yangın alanları oldukça riskli. Toplumda bu konuda ciddi bir duyarlılık yok. Bu nedenle köylerde de yangına karşı eğitimleri başlatmalıyız" diye konuştu.

Başkan Bucak, 15 aydır yerelin ihtiyaçlarını doğru bir temelde tespit etmek için çalıştıklarını belirterek, bütçeden kaynaklanan teknik eksiklikler olduğunu ancak buna rağmen özverili şekilde hizmet üretmeye devam ettiklerini vurguladı.

Muhtarlar ise ilçede yaşanan yol, kanalizasyon, ilaçlama, altyapı ve durak eksikliklerine dikkat çekerek, çözüm taleplerini paylaştı.