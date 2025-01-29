Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, düzenlediği halka açık toplantıda 2024 yılını değerlendirerek, bu yıl yapacakları yatırımları anlattı.

Nevşehir Belediye Başkanı Resim Arı, belediyeyi devraldıklarında 231 milyon bütçe açığı olduğunu ve 2024 yılı sonu itibarıyla 11 milyon 587 bin liralık bütçe fazlası olduğunu söyledi. Nevşehir Belediyesinin vergi ve SGK borcunun olmadığının altını çizen Başkan Arı, en kısa zamanda çok katlı otoparkın da temelinin atılacağı müjdesini verdi. Arı, yaklaşık 5 bin 484 metrekare kapalı alana sahip 4 katlı otoparkın toplamda 342 araç ve 54 motosiklet kapasiteli olacağını söyledi.

2024 yılında ihtiyaç sahibi ailelere şfprlfı gıda, kombi, eğitim, kurban eti, düğün salonu, gelin arabası, gelinlik ve damatlık gibi yardımların devam ettiğini söyleyen Başkan Arı, Nevşehir Belediyesinin gb olan kardeş şehir sayısını 5’e yükselttiklerini belirtti. Başkan Arı, “Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyeliğine seçildik. Fransa’nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 47. Genel Kurul toplantısında hem şehrimizi hem de ülkemizi temsil ettik. Şehrimizde bir eleştiri meclisi kurarak, vatandaşlar başta olmak üzere muhtarlarımızın, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerimizin görüş, öneri ve taleplerini aldık” dedi.

Sosyal belediyecilik anlamında da birçok hizmet yaptıklarını söyleyen Başkan Arı, “KAPEM olarak 23 branşta bin 492 gencimize ücretsiz eğitim verdik. Ayrıca lisanslı sporcu sayımızı 17 branşta 424’e yükselttik. Milli sporcu sayımızı da 6 branşta 20’ye çıkarttık. Güzel Sanatlar Merkezimizde 8 branşta 880 kursiyerimize kurs verdik” diye konuştu.

Nevşehir’in su ve alt yapı sorunlarını çözmek için çalışmalara başladıklarını belirten Arı, bu yıl yeni GES projesinin yanı sıra asfalt plenti, beton santrali, engelli ve yaşlı konuk evi, Kahveci Dağı konaklamalı orman parkı, butik otel adası, Çanlı Kilise restorasyonu, Kaya Kilise restorasyonu, Tahtalı Kahve, Meryem Ana Kilisesi ışıklandırması gibi birçok hizmeti de hayata geçireceklerini söyledi.

Kapadokya Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Cuma Ali Durmuş, İmren Nilay Tüfekçi, Alper Akdoğan, Kevser Ofluoğlu ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak’ın yanı sıra bazı siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu başkanları, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.