Dünyanın en zorlu ultra maratonlarından biri olan ve "çölün maratonu" olarak bilinen Marathon Des Sables (MDS), bu yıl ikinci kez Kapadokya’da start aldı. Maratona katılan 25 ülkeden 300 sporcu Kapadokya’nın eşsiz coğrafyasında koştu.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesi ve Göreme beldesinde, 23-27 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan MDS Cappadocia, spor ve doğa tutkunlarını bir araya getirdi.

İlki Fas’ta 1986 yılında başlayan ve bugüne kadar 35’ten fazla ülkeden 10 bini aşkın sporcuyu ağırlayan MDS, dünyanın en prestijli ultra maratonlarından biri olarak kabul ediliyor. Katılımcıların kendi yiyecek ve ekipmanlarını taşıdığı bu maratonda dayanıklılık, strateji ve doğa ile mücadele bir araya geliyor.

Kapadokya’nın eşsiz coğrafyasında 3 farklı parkur

MDS Cappadocia çerçevesinde koşucular, 75, 95 ve 115 kilometrelik parkurlarda, Kapadokya’nın büyüleyici manzarasında ter dökecek. Etkinliğe 25 farklı ülkeden gelen 300 sporcu katıldı. Yarışın ilk etabı, bu sabah verilen start ile Ürgüp Pancarlık Vadisi’nden başladı. Sporcular Kapadokya’nın eşsiz coğrafyası ve peribacalarının arasından geçerek etap sonunda Kılıçlar Vadisi’ne ulaşacak.

Yarışların ikinci gününde de Kılıçlar Vadisi’nden sabah 06.00’da başlayacak ikinci etapta sporcular, kategorilerine göre Kızılçukur ve Zemi Vadileri üzerinden 20, 40 ve 60 kilometrelik parkurlarda yeniden Kılıçlar Vadisi’ne dönecek.

Üçüncü günde ise yine Kılıçlar Vadisi’nde başlayacak ve Aşk Vadisi’nde sona erecek. Bu doğa ile iç içe koşu, katılımcılara hem fiziksel hem ruhsal anlamda unutulmaz bir deneyim sundu.

Yarış organizatörü Cyril Gauthier, yaptığı açıklamada, "Geçen yıl yaklaşık 200 sporcu ile harike bir başarıya imza atmıştık. Bu yıl ise yaklaşık 350 sporcu ile koşacağız. Bu çok iyi bir artış. Özellikle bayan sporcularımızda ciddi bir artış var. Şu an burada 25 farklı ülkeden 359 sporcumuz var. Kapadokya’da üç farklı etabımız var. Sporcularımız 20, 40 ve 60 kilometrelik parkurlarda ter dökecekler. Yarışlarımızın adı çöl maratonu. Ancak çöl harici sadece Kapadokya’da bu yarışları düzenledik. Bu ülke ve bu coğrafya muhteşem. Dünyada eşi ve benzeri olmayan bir yer. Bu nedenle yarışların birisini burada yapma kararı aldık" şeklinde konuştu.

Yarışmaya Fransa’dan katılan Vincent de, "Yarışmaya arkadaşları ile birlikte geldim. Kapadokya’da koşmak ve Kapadokya’yı koşarak gezmek harika. Her 25 kilometrede bir garajlar var. Bu gün yarışın ilk günü, burada olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Çöl maratonuna ikinci defa geldiğini aktaran Fransız sporcu Camille de, "Çöl maratonuna ilk defa 2022 yılında Ürdün’de katıldım. Bu benim ikinci yarışmam. Kapadokya’yı seçmiş ve buraya gelmiş olmaktan çok mutluyum. Burası o kadar güzel ki; kimse bunu açıklayamaz. Burada koşmaktan gurur duyuyorum. Gerçekten çok güzel bir coğrafya. Tüm bu güzelliklerin yanı sıra parkurda muhteşemdi. Buraya gelmeden önce yarışmanın adı bakarak bir çöl hayal etmiştim, fakat doğayı görünce hem çok şaşırdım, hem de çok gururlandım" diye konuştu.