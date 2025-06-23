Kapadokya’nın Merkezi Nevşehir’in benzersiz tarihi mirasını taşıyan Kayaşehir, bu kez geçmişin izlerini taşıyan anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Tarihi Kayaşehir’de düzenlenen Doğal Mum Atölyesi, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Atölyede, kaya oyma mekânların mistik atmosferine uyum sağlayan tamamen doğal içerikler tercih edildi. Kapadokya’ya özgü çömlek kaplar içinde hazırlanan mumlarda, balmumu, bitkisel mumlar ve Anadolu coğrafyasına ait bitkiler kullanıldı. Bu özel karışım, hem bölgenin tarihi kimliğine hem de doğayla uyumlu üretim anlayışına vurgu yaptı.

Etkinlik boyunca katılımcılar, geleneksel mum yapım tekniklerini öğrenirken kendi doğal mumlarını tasarlama imkânı buldu. Doğal içeriklerle sürdürülebilir üretimi birleştiren bu atölye, Kayaşehir’in kültürel ve turistik vizyonuna belirgin bir katkı sundu.