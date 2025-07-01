Belçika’nın Liege şehrinde dün 32 dereceyi gösteren termometreler bugün yer yer 42 dereceye ulaştı.

İspanya, Portekiz, Fransa ve İtalya olmak üzere Avrupa ülkelerinde etkisini gösteren aşırı sıcak hava dalgası, Belçika’ya da ulaştı. Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (IRM) tarafından dün yapılan uyarılarla birlikte hava sıcaklıkları bugün beklendiği üzere yüksek seviyelere çıktı. Dün termometrelerde 32 dereceyi gören Belçika’da sıcaklıklar, bugün yer yer 42 dereceye ulaştı.

Turuncu alarm ilan edildi

Acil durum yetkilileri, sıcaklar nedeniyle turuncu alarm durumu ilan etti. Yetkililer, muhtemel sağlık sorunlarına karşı vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve bol bol sıvı tüketmeleri konusunda uyarırken, özellikle yaşlılar, kalp ve solunum hastalığı olanlar ile çocukların sıcağa doğrudan maruz kalmamaları gerektiğini vurguladı. Ülkede çoğu işyeri ise çalışanlarına uzaktan çalışma imkanı tanıdı.

Küçük çaplı bir orman yangını kontrol altına alındı

Ayrıca Belçikalı itfaiye ekipleri, sıcaklar nedeniyle Liege şehrinin yakınlarındaki Theux köyünde yaşanan küçük çaplı bir orman yangını tarafından kontrol altına alırken, başka bir yangın çıkması ihtimaline karşı da hazır bekliyor.