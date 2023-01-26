Kastamonu’da özel halk otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kastamonu’da özel halk otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu il merkezi Cumhuriyet Caddesin’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sunay Ö. idaresindeki 06 DCP 413 plakalı Citroen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, aynı istikamette seyir halinde olan Tolga K. yönetimindeki 37 D 0068 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Sunay Ö. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.