Verimli dağlarında insan gücüyle yapılan tarımsal çalışmalar ve sürekli değişen havası nedeniyle Aydın’da sağlık alanında en fazla ihtiyaç duyulan alanlardan biri de Gtos terapi oldu. Kas, iskelet rahatsızlıkları, bel ve boyun fıtığı ağrılarına karşı Gtos tedavi yöntemi uygulayan Fizyoterapist Tuğçe Özkan, aynı zamanda Türk buluşu olan bu yöntem ile pek çok insanın sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Aydın’da yaklaşık 10 yıldır Gtos terapi hizmeti veren Fizyoterapist Tuğçe Özkan, özellikle tarım sektöründe çalışanlar başta olmak üzere iskelet yapısını doğru kullanmayı bilmeyenlerin sağlıklarını daha erken kaybettiğini belirtti.

Sağlık sektöründe her geçen gün artan yeni tedavi yöntemleriyle birçok rahatsızlığa daha kolay çözüm bulunurken, özellikle hayat kalitesini düşüren bel, boyun ağrısı gibi kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarında bir çok kişi Gtos terapi ile iyileşmeyi tercih ediyor.

Sürekli değişen havası ve tarımsal faaliyetlerin önemli bir kısmının olumsuz arazi yapısı nedeniyle insan gücüyle yapıldığı Aydın’da insanların en önemli sağlık sorunlarından biri de bel, boyun, diz ağrıları ve kireçlenme oluyor. Ağrılara veda ettiren bu yöntemin hiçbir yan etkisinin olmadığını belirten Fizyoterapist Tuğçe Özkan, ev hanımından tarım işçisine, memurundan hamalına kadar pek çok kişinin bel, boyun ve bacaklarındaki sorunlarından bu yöntemle kurtulduğunu söyledi.

Gtos terapinin kas iskelet rahatsızlıklarında çok etkili bir yöntem olduğunu ifade eden Özkan, bu uygulama sayesinde pek çok kişinin iş kaybı yaşamadan seans sonrası rutin hayatına devam ettiğini de belirterek, “Gtos terapi tanısı konmuş kas iskelet rahatsızlıklarında bel fıtığı, boyun fıtığı ağrısı gibi durumlarda son derece etkin bir yöntem uygulanıyor. Başta ilimiz Aydın olmak üzere çevre illerden çok sayıda danışanımız var. Herhangi bir yan etkisi bulunmayan bu sistem her yaşta hastalara uygulanabiliyor” dedi.

Son yıllarda bu sistemin oldukça yaygın olarak kullanılmaya başladığını da kaydeden Fizyoterapist Tuğçe Özkan, özellikle sık değişen havası ve zorlu tarımsal faaliyetleri nedeniyle Aydın ve çevresinde bazı meslek gruplarına iskelet sistemini doğru kullanabilme eğitimi verilmesi gerektiğini söyledi. Özkan, "Maalesef bir çok kişi kaldırdığı veya taşıdığı yükün ağırlığından değil bilinçsiz duruş ve kaldırıştan dolayı belini sakatlıyor. Oturuşun bile sağlıklısı var. Bu nedenle duruş pozisyonundan yük taşımaya kadar insanlarımız tüm hareketlerini bilinçli yapmalı" diye konuştu.