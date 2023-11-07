Aile hekimlerinin, sadece belli yaş, hastalıklar ve vücut bölümlerinde uzmanlaşmış hekimler olmadığını söyleyen Dr. Orhan Turfan, aksine tüm yaş gruplarına, hastalık ayırt etmeksizin birinci basamak hizmeti veren hekimler olduğunu ifade etti.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü hekimlerinden Dr. Orhan Turfan, aile hekimlerinin kendisine kayıtlı kişileri doğumundan hayatının son anına kadar izlediğini belirterek, “Hem hastalık hem sağlık halinde takibini yapar. Hastalık halinde bu durumu erken tespit etmek için gerekli muayene ve tarama testlerini uygular. Var olan sağlığın korunması ve iyileştirilmesi için gerekli koruyucu önlemleri alır. Aile hekimleri toplumda sık görülen sağlık problemlerinin önlenmesinde, erken tanınmasında ve takip edilmesinde önemli roller üstlenmektedir. Evlilik öncesi eş adaylarına danışmanlık ve tarama hizmetleri vermek, sağlıklı bir gebelik için gebelik öncesi danışmanlık vermek, gebelik süresince belli aralıklarla izlemleri gerçekleştirmek ve anne -bebeğin iyi olduğundan emin olmak, doğumu takiben ilk hafta içerisinde yenidoğan bebeği belirli kalıtsal hastalıklar açısından taramaktır.” dedi.

“Çocuk gelişiminde önemli görevleri var”

Aile hekimlerinin tüm bebek ve çocukların bedensel ve ruhsal gelişimlerini takip ettiğine dikkat çeken Dr. Orhan Turfan, şöyle devam etti “Özellikle çocukların bulaşıcı hastalıklara karşı aşılama çalışmalarını yürütmek, ergenlik(adölesan) dönemdekiler genci yılda bir kez izlemek ve değerlendirmek, 40-69 yaş arasındaki kadınları iki yılda bir meme kanseri açısından değerlendirmek, 30-65 yaş arasındaki kadınları beş yılda bir rahim ağzı (serviks) kanseri açısından değerlendirmek, 50-70 yaşındaki kadın -erkek herkesi kalın bağırsak (kolorektal) kanseri açısından değerlendirmek ve 15-49 yaş arasındaki doğurganlık çağındaki kadınları izlemek ve gerekli danışmanlık hizmetlerini vermekte aile hekimlerinin önemli hizmetlerinden biridir.”

“Erken tespit ve takip önemli”

Dr. Orhan Turfan, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Eylül Ayı bülteninde yaptığı açıklamada, aile hekimlerinin toplumda sık görülen obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon gibi çeşitli kronik hastalıkları taramak önemli görevleri yerine getirdiğini belirterek “Bunları erken tespit etmek ve takip etmek, saydığımız gibi birçok hizmet aile hekimlerinin görevleri arasında sıralanabilir. Ayrıca çok önemli bir rolü daha vardır. Aile hekimleri, bir kişinin ihtiyaç duyduğunda sağlıkla ilgili her hususu danışabileceği ilk kişidir. Sağlığınızın korunması ve hastalıkların erken tanınması için aile hekiminizi yılda en az bir kez ziyaret etmelisiniz. Aile hekiminiz hem hastalık hem sağlınızda yanınızdadır. Aile hekiminizi e-Nabız’dan öğrenebilir ve yine buradan istediğiniz bir hekime kaydınızı alabilirsiniz.” şeklinde konuştu.