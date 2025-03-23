Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde yerinde dönüşüm yapılan alanın bekçi kulübesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın, gece geç saatlerde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi’nde yaşandı. Yerinde dönüşüm yapılan alandaki bir inşaat kulübesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, alevler inşaat malzemelerine sıçramadan yangını söndürdü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmanın devam ettiği öğrenildi.