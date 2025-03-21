Türklerin geleneksel lezzetlerinin başında yer alan lokum, Ramazan Bayramı öncesi on-line alışveriş sitelerinde en çok tercih edilen ürünler arasında başı çekti. Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte on-line satış sitelerine düşen en çok talebin Türk Lokumu olduğunu belirten Tuğba Kuruyemiş Fabrika Müdürü Nadir Keser, "Son 2 haftada on-line satışlarda lokum satışları tavan yaptı" dedi.

"Türkiye’nin en çok satan lokumu Tuğba’nın oldu"

Türkiye’nin en önde gelen on-line satış platformlarının verilerine göre ülkede en çok satılan lokumun Tuğba Kuruyemiş’in ‘Üstün Lezzet Ödüllü’ ürünü olan Bademli Antep Rüyası olduğunu kendilerine bildirildiğini kaydeden Fabrika Müdürü Keser, "Tuğba Kuruyemiş olarak Türk Lokum’na özel üretim departmanımız var. Her geçen gün daha da iyisini üretmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bununla birlikte ürünlerimize olan ilgi de her geçen gün artıyor. Nitekim on-line satış firmalarının son raporları Türkiye’de en çok satılan ürünün Tuğba Kuruyemiş’in lokumları olduğunu ortaya koydu" dedi.

"Sürdürülebilir kalite temel prensibimiz"

Yaklaşık 40 yıldır sadece üretim üzerine değil daha iyisini ve en kalitelisini ortaya çıkarmak için çalıştıklarını belirten Tuğba Kuruyemiş Fabrika Müdürü Nadir Keser, "Verilere göre ülkenin ilk 3’te yer alan on-line satış platformlarının raporuna göre; en çok satılan 10 ürün, en çok tekrar satın alınan on üründen 8’i en çok ziyaret edilen 10 üründen 9’u, en çok favorilenen 10 üründen 8’i, Tuğba Kuruyemiş’in lokumları olmuş. Bizim için mutluluk verici bir durum" diyerek Ramazan Bayramı’na özel indirim kampanylarının hem mağazalarda hem de on-line satış sitelerinde devam edeceğini belirtti.