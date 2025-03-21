Artvin'de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği öğrencileri fidan dikim törenine katıldı.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Orman Bölge Müdürlüğünce Seyitler Köyü’nde düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 2 dönüm alana sedir, ceviz, elma, armut, limon, mandalina ve zeytinden oluşan 150 adet fidan toprakla buluşturdu.

Etkinlie Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği öğrencileri de katıldı.

Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi İsmail Akhanlı, “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında geliştirilen “Fidanlarla Büyüyen Artvin” projesi çerçevesinde Orman Bölge Müdürlüğü ile işbirliğine giderek 21 Mart Ormancılık Günü ve Haftası münasebetiyle gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğine katılım sağladıklarını belirterek, "Yaşadığımız şehre bir fidan dikerek katkı sunmaya çalıştık. Bu konuda bize yardımcı olan Artvin Orman İşletme Müdürümüz Yüksek Orman Mühendisi Tuncay Bilmiş başta olmak üzere tüm Orman Bölge Müdürlüğü personeline katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Sınıf öğretmenliği öğrencileri olarak bizler, hem bir fidanı toprağa dikiyor hem de sevgiyle çocukları yetiştiriyoruz; çünkü geleceği yeşerten de büyüten de biziz.” dedi.

Etkinliğin sonunda öğrenciler diktikleri fidanları suladı.