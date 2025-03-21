Kepez Belediyesi’nin çatısı altında hizmet veren Antalya Bilim Merkezi’nde "Bilim ve Teknoloji Haftası" kapsamında birbirinden güzel etkinlikler düzenlendi. Dünya Pi Günü’nde, Pi sayısının tarihi gelişimi ve matematiksel önemi üzerine konferans verildi.

Antalya Bilim Merkezi, Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Dünya Pi Günü’nü içine alan hafta kapsamında, "Mezopotamya’dan Günümüze Matematik ve Pi’nin Sonsuz Yolculuğu" konulu bir konferans gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Simten Bayrakcı Doğan, konferansında Pi sayısının matematiksel dünyadaki yerini ve önemini anlattı. Öğrencilere Pi sayısı hakkında çeşitli ispatlar yaptırarak interaktif bir deneyim sundu. Konuşmasında, "Öğrencilerimizle birlikte matematik dünyasında bir gezintiye çıktık. Pi hakkında konuştuk, çeşitli matematiksel ispatlar gerçekleştirdik ve bilim merkezinde yer alan matematik atölyesini gezdik" dedi.

Antalya Bilim Merkezi Matematik Atölyesi Eğitmeni Duygu Ecem Özdemir de etkinlik hakkında şunları söyledi:

"Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında birçok keyifli etkinlik gerçekleştirdik. Bu haftanın en önemli günlerinden biri de Pi Günü. Yıl boyunca Pi’yi içeren etkinlikler yapıyoruz ve bu etkinlik sayesinde katılımcılarımız matematik ve Pi sayısının önemini bir kez daha öğrenmiş oldular."

Özdemir, "Telefon numaramız 314 10 10. Bu numara, Pi sayısının 3.14 ile bağlantı kurarak, bilim ve teknolojiye olan bağlılığımızı simgeliyor " dedi.