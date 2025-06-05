Kurban Bayramı öncesi Samsun’un en işlek çarşı ve pazarlarında yoğunluk dikkat çekti. Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar, esnafın yüzünü güldürdü.

Kurban Bayramı Arefesi’nde Samsun’da çarşı-pazarda hareketlilik arttı. Özellikle Mecidiye Çarşısı ile Subaşı bölgesi, kıyafet, ayakkabı, şekerleme, kuruyemiş ve hediyelik eşya almak isteyen vatandaşlarla dolup taştı.

Bayramın vazgeçilmezi olan çocuk bayramlıkları da en çok rağbet gören ürünler arasında yer aldı. Aileler, çocuklarıyla birlikte mağaza mağaza dolaşarak ihtiyaçlarını tamamlamaya çalıştı.

Bayram bereketinin çarşı-pazara yansıdığını belirten esnaf, hareketlilikten memnun olduklarını söyledi.