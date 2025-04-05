Muğla’da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde polis ve jandarma ekiplerinin hem karadan hem de havadan trafik denetimleri aralıksız sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi tarafından Muğla’da görevlendirilen polis helikopteri denetim uçuşu sırasında duygulandıran bir an yaşandı.

Bayram tatili boyunca vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla Muğla genelinde yoğunlaştırılan trafik denetimlerine havadan da destek veriliyor. ‘Uçan Göz’ olarak adlandırılan ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Muğla’ya yaz aylarında tahsis edilen denetim helikopter denetim uçuşu gerçekleştirdi.

Ula ilçesi mevkisindeki kara yolunda denetim uçuşu gerçekleştiren helikopterin sesini duyan bir kadın vatandaş, bulunduğu kapalı alandan hızla çıkarak Türk bayrağını aldı. Bayrağı iki eliyle açarak havadaki helikoptere gösteren ve selam duran kadın, polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kadının bu anlamlı hareketi, bayrağa, vatana ve güvenlik güçlerine olan sevgi ve bağlılığın bir göstergesi olarak takdir topladı. O anlar, helikopter ekibi tarafından kayda alınarak emniyet arşivine de geçirildi.