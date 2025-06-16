Baykar ve Leonardo, Fransa’da düzenlenen Paris Air Show’da insansız teknoloji geliştirmek üzere kurulan yeni ortak girişim olan "LBA Systems"i duyurdu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Leonardo ile kurduğumuz bu ortaklık, yalnızca bir iş birliği değil geleceği şekillendirecek gelişmelerin katalizörü olacaktır" dedi.

Geçtiğimiz aylarda insansız teknoloji geliştirilmesine ilişkin anlaşma imzalayan Baykar ve İtalyan Leonardo, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Paris Air Show’a katıldı. Baykar ve Leonardo, fuarda kurulan yeni ortak girişim olan "LBA Systems"i duyurdu.

İki teknoloji devinin yüzde 50’şer ortaklıkla kurduğu ve merkezi İtalya’da olacak LBA Systems, insansız hava sistemlerinin tasarımından geliştirilmesine, üretiminden bakımına uzanan tüm süreçlere odaklanacak. LBA Systems, iki şirketin endüstriyel birikimini ve sinerjisini bir araya getirerek sektörde kilit bir rol üstlenmeyi hedefliyor.

"Küresel öncülüğü güçlendirecek stratejik adım"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, yeni ortak girişime ilişkin yaptığı açıklamada, "Baykar olarak havacılık ve uzay alanlarının geleceğinin cesur fikirlere ve sınırları aşan yeniliklere bağlı olduğuna daima inandık. Dünyanın lider İHA geliştiricisi ve ihracatçısı olarak bu inancımızı sahada gerçeğe dönüştürdük. C4I (Komuta, Kontrol, İletişim, Bilgisayar ve İstihbarat) sistemlerinde dünya çapında uzmanlığa ve bizimle uyumlu havacılık kabiliyetlerine sahip Leonardo ile kurduğumuz bu ortaklık, yalnızca bir iş birliği değil geleceği şekillendirecek gelişmelerin katalizörü olacaktır. Birlikte sadece akıllı ve göreve hazır değil aynı zamanda ahlaki temeller ile birlikte çalışabilirlik ilkesine dayalı yeni nesil insansız sistemler inşa ediyoruz. Giderek karmaşıklaşan bir dünyada bu ittifak geleceğin ihtiyaç duyduğu yapay zekâ destekli küresel güvenliğin tesisinde belirleyici bir rol oynayacaktır. Bu ortaklık Baykar’ın uluslararası iş birliklerini derinleştirme ve yüksek etkili otonom savunma teknolojileri alanındaki küresel öncülüğünü daha da güçlendirme hedefini yansıtan uzun vadeli stratejisinin bir parçasıdır" dedi.

"İnsansız teknolojilerde kilit oyuncu"

Leonardo CEO’su Roberto Cingolani ise yaptığı açıklamada, "Bugün insansız teknolojiler alanında kilit bir oyuncu oluşturacak yeni bir uluslararası stratejik ittifaka imza atıyoruz. Savunma sektörünün karşı karşıya olduğu benzeri görülmemiş zorluklarla başa çıkmada teknolojik iş birliğinin güçlü bir araç olduğuna yürekten inanıyoruz. Leonardo’nun sertifikasyon ve entegre çok boyutlu teknolojiler konusundaki deneyiminin, Baykar’ın dünya çapındaki insansız platformlarıyla entegre edilmesi yalnızca Avrupa’da değil küresel ölçekte de fırsatları değerlendirme açısından gerçekten anlamlı bir ivme kazandıracaktır. Endüstriyel planımızı kararlılıkla uygulamaya devam ediyor ve Leonardo’yu küresel güvenlikte önemli bir aktör haline getirme hedefi doğrultusunda uluslararası pazarlara açılmaya odaklanıyoruz" dedi.

Stratejik görev dağılımı

İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemlerinin ilgili tüm segmentlerini kapsayan geniş ürün yelpazesine sahip olan Baykar, bu iş birliğinde gelişmiş insansız platformların tasarımına ve geliştirilmesine odaklanacak. Leonardo ise ileri teknoloji elektronik sistemler ile faydalı yükleri tedarik edecek, insanlı-insansız platform iş birliği (MUM-T) ve sürü kabiliyetlerini hayata geçirecek. Ayrıca kalifikasyon ile sertifikasyon faaliyetlerini de yürütecek.

Hedef, Avrupa ve uluslararası pazarlar

Ortak Girişim’in çalışmalarıyla birlikte Baykar ve Leonardo, Avrupa ve uluslararası pazarlardaki fırsatları birlikte değerlendirmeyi hedefliyor. İki şirket ayrıca iş birliğini daha da ileriye taşıyacak yeni alanları araştırmak üzere de mutabakata vardı. Bu potansiyel iş birlikleri tarafların mevcut platformlarını kapsayan ticari ortaklıklardan çok boyutlu dijital ekosistemler içinde geliştirilecek ortak projelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

İtalya’daki teknoloji ve ar-ge üsleri

Projeye dahil olan Leonardo tesisleri arasında, insansız sistemler sektörünün mükemmeliyet merkezi Ronchi dei Legionari, mühendislik ve sertifikasyon faaliyetlerinin yürütüleceği Torino, entegre çok boyutlu teknolojilerin geliştirileceği Roma Tiburtina ve gelişmiş kompozit malzemelerin üretimi için Grottaglie yer alacak.