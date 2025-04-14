Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, belde sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını amaçlayan önemli bir projeye imza attı.

Su sıkıntısı ve muhtemel su arızaları durumlarında vatandaşların herhangi bir kesintiyle karşılaşmaması için başlatılan su arama çalışmaları kapsamında alternatif su kaynaklarına ulaşım sağlandı. Başkan Dilsiz, ilerleyen günlerde tespit edilen yeni su kaynağından en iyi şekilde yararlanılabilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının başlatılacağını açıkladı. Bu projeyle, belde halkının su ihtiyacının kesintisiz ve sürdürülebilir bir şekilde karşılanması hedeflendiğini anlatan Başkan Dilsiz, "Bayırköy’ün uzun vadeli su yönetimi stratejilerine önemli katkılar sağlayacak" dedi.