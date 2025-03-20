Artvin’de düzenlenen Gençler Bilek Güreşi İl Müsabakalarında başarılı sonuçlar elde eden sporcular, Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı. Bayburt’tan farklı okullardan yarışmaya katılan kız öğrenciler rakiplerini eleyerek, bir üst tura yükseldiler.

17-19 Mart tarihleri arasında düzenlenen müsabakalarda, Ahi Evran Ticaret Lisesi öğrencisi Cemre Su Güçlü, sol kolda ikincilik elde ederek, Türkiye finallerine yükseldi. Kız İmam Hatip Lisesinden Beyza Kaygusuz, sağ kolda ikinci oldu, Kaygusuz, finallerde mücadele etme şansı elde etti.

Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi’nden Zehra Okumuş, sağ kolda birinci, sol kolda ise ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı ve Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Aynı okuldan Zeynep Deniz ise sağ kolda ikinci olarak finalde yer alacak.