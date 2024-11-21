Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde faaliyet gösteren çiftçilere hayvan içme suyu tesisi olarak da bilinen sıvatların dağıtımı yapıldı. 125 adet sıvatın dağıtımının gerçekleştiği programda, 23 köyden ve 4 mahalleden muhtarlar da yer aldı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı(DOKAP) tarafından finanse edilen, 5 milyon 500 bin lira bütçeli ’Bayburt Meralarında Otlatma Verimliliğinin Artırılması Projesi’ kapsamında, Aydıntepe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal, 23 köy ve 4 mahalle muhtarının katılımıyla ilçede aşılanan hayvan sayısına göre 125 adet sıvatın dağıtımı yapıldı.

Hayvancılığın en büyük girdisi olan kaba yem ihtiyacının karşılanarak, meraların otlatma verimliliğini artırmayı hedefleyen projenin önemine değinen Kaymakam Böçkün, projeden faydalanan çiftçilere işlerinde kolaylıklar dileyerek, hayırlı olsun temennilerinde bulundu.