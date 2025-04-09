Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, ‘Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı’ yapıldı. Toplantıda, Bayburt’un asayiş olayları ele alındı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, emniyet ve jandarma birimlerince yürütülen faaliyetler ve çalışmalar değerlendirilerek, istişarelerde bulunuldu. Toplantıda, Bayburt’taki terör ve asayiş konularına ilişkin alınan tedbirler ile uygulamalar detaylı bir şekilde görüşüldü. Yapılması planlanan çalışmalar üzerine fikir alışverişi yapıldı.