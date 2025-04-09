2025 turizm sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Marmaris Ticaret Odası (MTO) Başkanı S. Mutlu Ayhan, Dalaman Havalimanı’na yaklaşık 2 milyon yabancı turistin inmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Marmaris Ticaret Odası (MTO) Başkanı S. Mutlu Ayhan, 2025 turizm sezonuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Ayhan, geçtiğimiz yıla oranla yabancı pazarlarda yüzde 3’lük bir artış beklendiğini belirterek, Dalaman Havalimanı’na yaklaşık 2 milyon yabancı turistin inmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Türkiye’nin en gözde turizm destinasyonlarından biri olan Marmaris, sezona umutlu bir başlangıç yapıyor. 14 Mart’ta sezonun ilk charter uçağının Dalaman’a inmesiyle birlikte turizm sezonu resmen başlarken, kış ayları boyunca yürütülen yoğun tanıtım ve fuar faaliyetlerinin yaz sezonuna doğrudan yansıması bekleniyor.

22 ülkede 67 noktadan uçuş

MTO Başkanı Ayhan, 2024 yılını 1 milyon 937 bin dış hat yolcu rekoru ile kapatan Dalaman Havalimanı’na bu yıl 22 ülkede 67 farklı noktadan yapılacak uçuşlarla 2 milyon yabancı ziyaretçi hedeflendiğini belirterek "Kış boyunca yoğun bir tanıtım programı yürüttük. İngiltere, Almanya, Polonya, Hollanda ve Rusya’da düzenlenen uluslararası turizm fuarlarında yer aldık. Yurt içinde de EMITT, Antalya ve İstanbul Turizm Fuarları’nda Marmaris’i tanıttık. Bu çalışmaların etkisi, bölgemize ayrılan koltuk sayılarına olumlu yansıdı" dedi.

"25 yıl sonra Avusturya pazarı geri dönüyor"

Ayhan, ayrıca bu yıl 21 Nisan-21 Mayıs tarihleri arasında yaklaşık 3 bin Avusturyalı 3. yaş gurubu turistin Marmaris’te ağırlanacağını belirterek "Alman Seniorenreisen ve yerli Nbk Touristic iş birliğiyle hayata geçirilen bu özel tur programı kapsamında yaklaşık 25 yıl sonra tekrar Avusturyalı misafirleri ilçemizde konuk edeceğiz. Katılımcıların memnun ayrılması durumunda 2026 hedefi 6 bin ziyaretçiye çıkacak" dedi.

"İç pazar tanıtım çalışmalarımız sürüyor"

Marmaris’te özellikle sezon başı ve sonunda yapılabilecek alternatif turizm unsurlarını içeren kısa filmin İstanbul ve Ankara’nın en işlek noktalarında yer alan 30 dijital ekranda önümüzdeki günlerde yayınlanmaya başlayacağını ifade eden S. Mutlu Ayhan "Deniz, kum, güneş unsurlarının yanı sıra tarihi Karia Yolu, bisiklet rotaları, dalış noktaları, antik kentler ve mavi yolculuk gibi turizm alternatiflerini ön plana çıkaran tanıtım çalışmasıyla 20 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Sektör dar marjlarla ayakta kalıyor"

Turist sayısındaki artış beklentisine rağmen sektörün ekonomik anlamda zorlandığını da vurgulayan Ayhan, oldukça durgun geçen kış aylarının ardından devam eden maliyetlerdeki yükseliş ve döviz kurlarındaki artışın birbirini dengelemediğini, işletmeleri zorladığını söyleyerek "Turizmci minimum marjlarla ayakta kalmaya çalışıyor. Yurtdışındaki rakip destinasyonlarla rekabet gücümüzü artıracak teşvik, destek ve hamlelere ihtiyaç duyuyoruz" ifadelerini kullandı.