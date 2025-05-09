Okul sporları kapsamında düzenlenen bocce grup müsabakalarında, Bayburt’u temsil eden Milli Eğitim Vakfı Konursu İmam Hatip Ortaokulu Bocce Takımı, ikinci oldu. Takım, Türkiye Bocce Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Bocce Yıldız Erkekler Giresun Grup Müsabakalarında, Milli Eğitim Vakfı Konursu İmam Hatip Ortaokulu Bocce Takımı, finale yükseldi. 14 takım arasında ikinci olan takım, Muğla’da yapılacak Türkiye Bocce Şampiyonası’nda mücadele edecek. Öğrenciler, Beden Eğitimi Öğretmeni aynı zamanda takımın antrenörü olan Hüseyin Sağlam öncülüğünde şampiyona hazırlıklarına başladı.