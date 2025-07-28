Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen yem bitkileriyle ilgili saha çalışmaları aralıksız devam ediyor. Saha çalışmaları kapsamında tarlalarda arazi kontrolleri yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince yapılan kontroller çerçevesinde, Yukarıkışlak, Aşağıkışlak ve Güder köylerinde yem bitkisi ekim alanlarının yerinde tespiti gerçekleştirildi. Arazide yapılan incelemelerde, ekiliş alanlarının durumu gözlemlenirken, üreticilerle birebir görüşmeler de sağlandı.

Yem bitkisi üretiminin sürdürülebilirliği ve doğru verilerin elde edilmesi amacıyla yapılan çalışmaların, merkez köylerde devam edeceği öğrenildi.