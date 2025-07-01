Bayburt’ta yaz Kur’an kurslarının açılışı yapıldı. Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı, Yaz Kur’an Kursları açılış programına katılarak, minik öğrencilerle bir araya geldi.

Müftü Bayram Danacı, yaz dönemi Kur’an kurslarının başlamasıyla birlikte Terzi Hacı Mustafa Efendi 4-6 Yaş Kur’an kursu öğrencilerini ziyaret ederek, eğitim gören öğrencilerle yakından ilgilendi. Miniklerle sohbet eden ve onlara çeşitli sorular yönelten Müftü Danacı, yaz Kur’an kurslarının çocukların dini ve ahlaki gelişimindeki rolünü vurguladı.

Yaz Kur’an kurslarının çocukların manevi değerlerle tanışması ve İslam’ın temel prensiplerini öğrenmesi için büyük bir fırsat olduğunu belirten Danacı, bu kursların aynı zamanda çocukların yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendirmelerine imkan sağladığını ifade etti. Öğrencilere ve kurslarda görevli din görevlilerine başarılar dileyen Danacı, kursların hayırlara vesile olmasını temenni etti.