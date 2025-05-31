31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında Bayburt Devlet Hastanesinde stant açılarak, tütünün zararları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Poliklinikler girişinde açılan stantta, ’Dumansız Hayatın Zirvesindeyiz’ sloganıyla hastane çalışanlarına, hastalara ve hasta yakınlarına tütünün zararları anlatıldı. Farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetinde tütün bağımlılık testi yapıldı, konuyla alakalı broşürler dağıtıldı, panolara afiş asıldı. Tütün bağımlısı vatandaşlar, sağlık çalışanları tarafından ilgili sağlık birimlerine yönlendirildi.