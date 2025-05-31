İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Kırmızı Bülten’ ile uluslararası seviyede aranan 7 suçlunun yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini bildirdi.

İadesi yapılan 7 zanlı ile birlikte mevcut kabine dönemindeki toplam suçlu iadesinin 360’a yükseldiğini belirten Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

"Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü INTERPOL-EUROPOL Daire Başkanlığı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Başkanlıkları koordinesinde; İstanbul, Antalya ve Artvin İl Emniyet Müdürlükleri ile Antalya İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; ‘Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.A. isimli şahıs Kuzey Makedonya’da, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan G.K. isimli şahıs Almanya’da, ‘Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak ve Örgüt Faaliyetleri Çerçevesinde Uyuşturucu İhraç ve Ticareti Yapmak’ suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ş. isimli şahıs Hollanda’da, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.S.A. isimli şahıs Fransa’da, ‘Kasten Öldürme’ suçundan Kırmızı Difüzyon mesajıyla Ülkemizce uluslararası seviyede aranan E.B. isimli şahıs Rusya’da, ‘Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Hakaret, Tehdit, Çocuğun Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçlarından ulusal seviyede aranan M.T isimli şahıs ile ‘Nitelikli Kasten Öldürme’ suçunda ulusal seviyede aranan K.Ç. isimli şahıs Gürcistan’da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlanmıştır. Kırmızı Bültenle Aradığımız 7 Suçluyu Daha Ülkemize Getirdik. Her zaman söylediğimiz gibi bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 360 suçlunun ülkemize iadesini sağladık."