Ankara’da yaya yoğunluğunun yoğun olduğu caddede ‘drift’ atmaya çalışan sürücü aracının kontrolünü kaybetti. Facianın eşiğinden son anda dönülen anlar ise kameraya yansıdı.

Elmadağ ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde kaydedilen görüntülerde, Tofaş Şahin model aracıyla ilerleyen bir sürücünün, insan yoğunluğunun fazla olduğu zaman diliminde ‘drift’ atmaya çalıştığı görüldü. Sürücünün aracının kontrolünü kaybederek kaldırıma sürüklenmesi nedeniyle ise facianın eşiğinden dönüldü. Durumdan şikayetçi olan çevre esnaf ise ilçelerinde sürekli aynı durumun yaşandığını ve yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti.