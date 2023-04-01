Kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğu Bayburt adeta buz kesti.

Bayburt’ta soğuk hava gece ve günün aydınlanmasına yakın saatlerde etkili oluyor. Kar yağışıyla birlikte yüksek kesimlerde zeminin beyaza büründüğü Bayburt’ta karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Gece yaşanan aşırı soğuk, normal hayat akışını güçleştiriyor. Soğuk hava nedeniyle genelde sokaklarda sessizlik hâkim olurken vatandaşlar vakitlerini evlerinde geçiriyor.

Kar ve soğuk havanın daha fazla etkili olduğu Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde ise akarsular, çeşmeler yeniden dondu, göletlerin yüzeyi buz kapladı. Bayburt’ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 12 derece olarak ölçülürken gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklığın 2 derece olması öngörülüyor.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son hava tahmin değerlendirmesine göre, bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği bölgede rüzgâr kuzey ve kuzeybatıdan hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

“Zirai don uyarısı”

Bölge genelinde (Erzincan, Erzurum, Bayburt ve Ardahan) kuvvetli zirai don bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir.