Bayburt’ta bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü ile Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, fiziksel aktivitenin teşviki ve düzenli egzersiz alışkanlığının kazandırılması hedeflendi.

Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüş öncesinde 15 Temmuz Şehir Parkı girişinde bir araya gelen katılımcılara tişört ve şapka dağıtıldı.

Yürüyüşe İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, sağlık personelleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz Şehir Parkı içerisinde gidiş-dönüş şeklinde yapılan yürüyüş, katılımcılara elma ve su ikram edilmesiyle son buldu.