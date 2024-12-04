Bayburt Öğretmenevinde özel eğitim öğrencilerine yönelik anlamlı bir kahvaltı programı düzenlendi. Etkinliğe Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve İl Emniyet Müdürü de katılarak, öğrencilerle bir araya geldi.

Özel eğitim öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde kahvaltının keyfini çıkarırken, program samimi bir atmosferde gerçekleşti. İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bu özel çocuklarımızın hayatına dokunmak, onların yanında olduğumuzu hissettirmek bizler için büyük bir mutluluk. Benzer etkinliklerle onların sosyal yaşamlarına katkı sağlamaya devam edeceğiz,” dedi.