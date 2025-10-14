Bayburt’ta öğrencilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul kantinleri ve pansiyon yemekhanelerinde denetimler gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan denetimlere, İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse, İl Müdür Yardımcısı Gökmen Şengün, Gıda ve Yem Şube Müdürü Ebru Kırpık ile kontrol görevlileri katıldı.

Denetimlerde; ürün etiketleri, son tüketim ve tavsiye edilen tüketim tarihleri, hijyen şartları, depo ve mutfak alanları ile izlenebilirlik kayıtları titizlikle incelendi. Denetimlerde ayrıca Alo 174 Gıda İhbar ve Şikâyet Hattı bilgilendirme afişlerinin görünür alanlarda bulundurulması konusunda işletmelere hatırlatmalarda bulunuldu.

Öğrencilerin güvenli, hijyenik ve sağlıklı gıdaya ulaşmalarını sağlamak amacıyla gıda denetimlerinin eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız süreceği öğrenildi.