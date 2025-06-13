Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen ’Dede Korkut’u Bir de Çocuklardan Dinleyin’ projesi kapsamında Türk dünyasının bilge atası Dede Korkut’un hikayeleri, öğrenciler tarafından sahnelenmeye devam ediyor.

Yunus Emre Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı ’Salur Kazan Oğlu Uraz’ tiyatrosu, izleyenlerin beğenisine sunuldu. Okulun çok amaçlı salonunda ’Dede Korkut’u Bir de Çocuklardan Dinleyin’ temasıyla sahnelenen oyunda, Dede Korkut hikayelerinden kesitler sunuldu. Geleneksel Türk kültürünü yansıtan kostümler giyerek canlandırma yapan öğrencilerin sergiledikleri üstün performans, izleyenlerden tam not aldı. Öte yandan Dede Korkut’un hikayelerinden Deli Dumrul, Bamsı Beyrek hikayeleri öğrenciler tarafından tiyatro oyunlarıyla sahneye taşınmıştı.