Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2 yıldır devam ettirilen ’Minik Eller Tasarlıyor’ projesinin ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında okullarda uygulanmaya başlanan Harezmi Eğitim Modeli’nin 2024-2025 eğitim öğretim yılı dönem sonu sergisi açıldı.

Bilim ve Sanat Merkezi bahçesinde açılan sergide, ’Minik Eller Tasarlıyor’ projesine ait 75’ten fazla ürün ile Harezmi Eğitim Modeli’nin uygulandığı beş farklı okulun yıl boyunca ortaya koyduğu çalışmalar yer aldı. Öğrencilerin hayal güçlerini kullanarak yıl boyunca emek verip hazırladıkları projeler, katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi, tüm çalışmalar büyük beğeni topladı. Sergiye İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman da katılarak, öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kahraman, sergide emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.